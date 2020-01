Frauen verdienen in Deutschland deutlich weniger als Männer. Ein Blick nach Island zeigt, wie sich eine faire Bezahlung durchsetzen lässt.

Wenn Vidir Ragnarsson über seine Arbeit spricht, klingt er wie ein Fußballtorhüter: "Die Null zu halten ist harte Arbeit", sagt er und meint damit den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Denn Ragnarsson ist beim isländischen Stromversorger Reykjavik Energy dafür zuständig, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich viel verdienen. Im Herbst 2017 drückte er die Lücke zum ersten Mal auf null. Seither stieg sie nicht mehr über die Ein-Prozent-Marke.

Unternehmen in der Pflicht

Solche Zahlen klingen für deutsche Ohren wundersam. Schließlich beträgt die Entgeltlücke zwischen Mann und Frau hierzulande 21 Prozent. Rechnet man strukturelle Gründe heraus, etwa, dass Frauen weniger arbeiten, öfter in schlechter bezahlten Berufen tätig und seltener in Führungspositionen sind, bleibt ein Unterschied von sechs Prozent. Daran hat auch das seit zwei Jahren geltende Entgelttransparenzgesetz nichts geändert. Wer sich benachteiligt fühlt, hat seitdem in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten das Recht zu erfahren, wie viel der Durchschnitt aus sechs vergleichbar arbeitenden Kollegen des anderen Geschlechts verdient. Doch nur vier Prozent der Mitarbeiter in diesen Unternehmen haben bislang von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht, wie die Bundesregierung ...

