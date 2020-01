Die S Immo legt mit der bereits angekündigten Kapitalerhöhung los. Der Vorstand habe beschlossen, bis zu 6.691.717 junge Aktien - entsprechend einer möglichen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10 Prozent - im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens ("ABB") auszugeben. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich ab 20.01.2020 in den Handel an der Wiener Börse einbezogen. Das ABB wird umgehend gestartet. Ein Großaktionär der Gesellschaft habe sein Interesse am Erwerb von mehr als der Hälfte des Transaktionsvolumens angedeutet, teilt die S Immo mit. Die Anzahl der neu auszugebenden Aktien und der Bezugspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und ...

