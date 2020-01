Zürich (awp) - Die Bossard Gruppe erhöht ihre Beteiligung am norwegischen Unternehmen Torp Fasteners von bisher 60 auf 100 Prozent. Das Schweizer Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen ist seit Anfang 2015 an dem Unternehmen mit Sitz in Oslo beteiligt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Engagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...