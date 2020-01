Dank eines harten Sparkurses schreibt Opel wieder schwarze Zahlen. Über den Berg ist die Marke deshalb aber noch lange nicht.

Als Karl-Thomas Neumann im vergangenen September über die Frankfurter Automesse IAA schlenderte, schaute er unangemeldet auch am Stand seines ehemaligen Arbeitgebers Opel vorbei. Dort nahm sich der aktuelle Unternehmenschef Michael Lohscheller spontan eine halbe Stunde Zeit für seinen Vorgänger, der Opel bis 2017 geführt hatte. Der Plausch bei Kaffee und Canapés entwickelte sich dann ausgesprochen harmonisch. Denn während abgedankte Obere das Wirken ihrer Nachfolger sonst meist äußerst kritisch beäugen, gratulierte Neumann zur geglückten Wende. Lohscheller habe "keine Angst gehabt und Kosten reduziert" und so "einen wirklich tollen Job gemacht", sagt der Automanager.

Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als sei nun geschafft, was weder Neumann noch seinen Vorgängern gelungen war. Nachdem Opel über einen Zeitraum von fast 20 Jahre Verluste eingefahren hatte, legte das Unternehmen zuletzt schwarze Zahlen vor. Und wenn der französische Mutterkonzern PSA Ende Februar die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres präsentiert, dürfte es von der Marke mit dem Blitz abermals Erfreuliches zu berichten geben. Schließlich hat Opel in den vergangenen Monaten mehrfach durchblicken lassen, dass das Unternehmen sein eigentlich erst für 2026 avisiertes Ziel einer Umsatzrendite von sechs Prozent bereits 2019 erreichen könnte. Dank eines "starken Strategieplans" sei Opel auf "Erfolgskurs" und "wieder eine Gewinnermarke", sagt Lohscheller.

Hart erkauft

Tatsächlich sind die schwarzen Zahlen hart erkauft. Der harte Sparkurs hat nicht nur Teile der Belegschaft demotiviert, sondern auch dazu geführt, dass Opel massiv Marktanteile verloren hat. Lohscheller hält das für unvermeidlich, weil sein Plan vorsehe, sich "auf profitable Vertriebskanäle und Marktsegmente zu fokussieren". Im wichtigsten Markt Deutschland stammten zuletzt nur noch kümmerliche vier Prozent aller Neuzulassungen aus einem Opel-Werk - vor einigen Jahren war es noch jede zehnte (siehe Grafik). Eine aktuell noch ausgedünnte Modellpalette und ein immer noch diffuses Markenimage lassen zweifeln, dass es schnell wieder aufwärtsgehen könnte.

Während Neumann noch auf Wachstum setzte, verfährt Lohscheller von Anfang an nach dem Prinzip, dass weniger mehr ist. In Deutschland haben sich seit Ende 2017 rund 6800 von rund 19 000 Mitarbeitern auf einen vorzeitigen Abschied aus dem Unternehmen mittels Altersteilzeit, Vorruhestand oder Abfindung eingelassen. Das sei nicht immer einfach und manchmal schmerzhaft gewesen, sagt Lohscheller, gehöre auf dem Weg in eine bessere Zukunft aber dazu.

An die glaubten viele jedoch nicht mehr, sagt ein Insider, teils herrsche "Grabesstimmung", die "Moral sei gebrochen", sagt eine Exführungskraft. Gerade erfahrene Mitarbeiter fühlten sich überflüssig, seien demotiviert und deshalb zum vorzeitigen Abschied aus dem Unternehmen bereit. Wie verbreitet die Bereitschaft zur Aufgabe ist, zeigte sich, als Opel Teile des Rüsselsheimer Entwicklungszentrums an den Dienstleister Segula Technologies abgab. Neben Gebäuden und Prüfständen sollten eigentlich auch 1800 Mitarbeiter zum neuen Arbeitgeber wechseln. Schließlich waren es gerade mal 700, weil die Mehrzahl lieber freiwillig ausschied.

"Opel saniert sich zu Tode", meint ein ehemaliger Aufsichtsrat - und gibt damit eine weitverbreitete Meinung wieder. Die Alternative zum massiven Stellenabbau wäre jedoch nicht das blühende Leben, sondern dauerhaftes Siechtum und schlimmstenfalls die Insolvenz gewesen, sagt ein anderer Insider. Auch Lohscheller erklärt, dass er mit dem Sanierungsprogramm Pace mittelfristig "Zehntausende Jobs in Europa gesichert" habe. Ohne diesen Plan hätte Opel keine Zukunft gehabt, sagt er.

Wie die konkret aussieht, ist aber auch wegen der anstehenden Veränderungen im Konzern unklar. Nachdem PSA Opel 2017 von General Motors übernommen hatte, will sich der französische Konzern nun mit Fiat Chrysler zusammentun. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen jüngst unterschrieben. Wird sie wie geplant vollzogen, entsteht durch den Zusammenschluss, gemessen am Absatz, der viertgrößte Hersteller der Welt. Zu diesem würden dann neben Peugeot, Citroën, DS und Opel auch Marken wie Alfa Romeo, Jeep und sogar Maserati gehören.

Die Fusion dürfte das Unternehmen noch effizienter machen. Wegen des technologischen Umbruchs ist Größe in der Branche wichtiger denn je, die Entwicklung ...

