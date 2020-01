Der amerikanische Industriekonzern Apogee Enterprises Inc. (ISIN: US0375981091, NASDAQ: APOG) gibt eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende um 7,1 Prozent auf 0,1875 US-Dollar je Aktie bekannt. Im Vorquartal kamen 0,1750 US-Dollar je Aktie zur Ausschüttung. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 18. Februar 2020 (Record date: 3. Februar 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt Apogee damit künftig 0,75 US-Dollar an Dividende. ...

