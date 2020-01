JUST - EVOTEC BIOLOGICS SCHLIET VEREINBARUNG MIT ONCORESPONSE ZUR PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges JUST - EVOTEC BIOLOGICS SCHLIET VEREINBARUNG MIT ONCORESPONSE ZUR PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION16.01.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* JUST - EVOTEC BIOLOGICS SETZT IHRE VOLLINTEGRIERTE TECHNOLOGIEPLATTFORM EIN, UM DEN FÜHRENDEN PRODUKTKANDIDATEN VON ONCORESPONSE IN DIE KLINISCHE ENTWICKLUNG ZU ÜBERFÜHRENHamburg, 16. Januar 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Konzerntochter Just - Evotec Biologics eine Zusammenarbeit mit OncoResponse, Inc. eingegangen ist. Das Biotechunternehmen entwickelt humane Antikörper als Produktkandidaten für verschiedene vielversprechende Zielstrukturen, die mit immunsuppressiver myeloischer Biologie in Verbindung gebracht werden. OncoResponses führender Produktkandidat, OR2805, ist ein humaner Antikörper, der von einem sogenannten "Elite Responder" abgeleitet wurde, einem Patienten, der auf eine Immuntherapie angesprochen hat. Der Antikörper kehrt die Immunsuppression in der Tumor-Mikroumgebung um, führt zu verbesserter Zerstörung von Krebszellen und damit zu besseren Wirkungsraten von Immuntherapien sowie neuen Heilungschancen.Im Rahmen der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics ihre integrierte Technologieplattform J.DESIGN einsetzen, um OncoResponse mit ihren Services dabei zu unterstützen, OR2805 schnellstmöglich in die klinischen Testphasen zu überführen. Zu diesen Dienstleistungen zählen Zelllinien-, und Prozessentwicklung sowie die cGMP-Produktion eines ausgewählten Wirkstoffkandidaten, der in klinischen Phase I/II-Studien am Menschen erprobt werden soll.Clifford Stocks, Chief Executive Officer von OncoResponse, kommentierte: "Wir sind sehr froh darüber, dass Just - Evotec Biologics unseren führenden therapeutischen Antikörper mitentwickeln und produzieren wird. Die Erfahrung, Expertise und Begleitung von Just - Evotec Biologics kombiniert mit ihrer Erfolgsbilanz und ihrer einzigartigen Technologieplattform werden eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Produktion unseres Moleküls für klinische Studien spielen."Dr. James Thomas, EVP Global Head Biotherapeutics und President U.S. Operations von Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem erfahrenen und dynamischen Team von OncoResponse bei der Entwicklung und Produktion dieses aufregenden onkologischen Immuntherapie-Ansatzes zusammenzuarbeiten."ÜBER ONCORESPONSE OncoResponse, Inc., ein auf Immunonkologie fokussiertes Biotechunternehmen, nutzt in einer breiten strategischen Allianz mit dem MD Anderson Cancer Center eine proprietäre B-Zell-Technologie-Plattform, um das Immunsystem von Krebspatienten, die auf Krebsimmuntherapien reagiert haben, für die Entdeckung neuer Zielstrukturen und Antikörper zu nutzen, sowie monoklonale Antikörper zur Behandlung von Krebs zu entwickeln. OncoResponse verfügt über mehrere Antikörper in der präklinischen Entwicklung, die auf die Modulation der Immunsuppression der Tumormikroumgebung abzielen,. OncoResponse, Inc. ist ein privates Unternehmen, das durch Investitionen des MD Anderson Cancer Center, von Rivervest Venture Partners, der Qatar Investment Authority, der Redmile Group, von ARCH Venture Partners, GreatPoint Ventures, dem Helsinn Investment Fund, von Canaan Partners, Shire, Buchang Pharma (China), Alexandria Real Estate Equities und William Marsh Rice University unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.oncoresponseinc.com.ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika integriert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Protein-, Verfahrens- und Herstellungswissenschaften hat das Team von Just gemeinsam die wissenschaftlichen und technischen Hürden überwunden, die den Zugang zu lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design therapeutischer Moleküle bis zum Design der Produktionsanlagen, in denen sie hergestellt werden. Unser Fokus liegt darauf, mit wissenschaftlichen und technologischen Innovationen einen globalen Markt zu erschließen und Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.just.bio.ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf @Evotec.ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Kontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Corporate Communications, Marketing & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com