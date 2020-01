Der Flugzeugkomponenten-Hersteller FACC passt den Ausblick für das Rumpfgeschäftsjahr an und geht nach heutigem Kenntnisstand von einem Umsatz von 668 Mio. Euro (zuvor 600 Mio. Euro) und einer Ertragsmarge (EBIT) in einer Bandbreite von 5,2 % bis 5,7 % aus (zuvor annähernd 6%) aus. Die mittelfristigen Wachstums- und Ertragsziele bleiben laut FACC aufrecht. In den kommenden Perioden will sich das Unternehmen - laut Aussendung - mittels eines Effizienzsteigerungsprogramms von bis zu 50 Mio. Euro auf die nachhaltige Steigerung der Ertragskraft konzentrieren. Geplant sind eine Verschlankung der Lieferkette durch verstärkte vertikale Integration - etwa das Insourcing der Fertigung von strategischen Bauteilgruppen - sowie eine konzernweite Optimierung der Geschäftsprozesse.

