S Immo AG hat die angekündigte Barkapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von 22,25 Euro abgeschlossen. Es wurden 6.691.717 Inhaberaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben, der Bruttoemissionserlös beträgt somit 148.890.703,25 Euro, der Erlös soll in Wachstum und Akquisitionen fließen. Die jungen S Immo-Aktien werden voraussichtlich am 20.01.2020 geliefert und auch ab diesem Tag an der Wiener Börse AG unter der bisherigen ISIN AT0000652250 zum Handel mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 zugelassen, teilt die Gesellschaft mit.

