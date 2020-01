Vor der anstehenden Unterzeichnung des ersten Teilabkommens zwischen den USA und China liessen sich die Investoren in Europa nicht aus der Reserve locken und agierten eher zurückhaltend. Zur Vorsicht trugen auch Medienberichte bei, nach denen die US-Strafzölle für Waren aus China zunächst einmal nicht aufgehoben werden sollen. So schloss der EuroStoxx 50 0,2% schwächer, der CAC 40 gab 0,1% nach, der Dax verzeichnete ein Minus von 0,2% und nur in London ging es leicht nach oben, der FTSE 100 endete 0,3% stärker. Die voraussichtliche Beibehaltung der Zölle wirkte sich vor allem auf die Automobilwerte negativ aus, die mit einem Abschlag von 1,7% der schwächste Sektor waren. Die Fondsmanagement-Gesellschaft Ashmore Group konnte im abgelaufenen Jahr ...

