BARCLAYS HEBT AIXTRON AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 12 (11) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 90 (85) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT INFINEON AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 21 (15,50) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 54 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 63 (55) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 50 (42) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 125 (110) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL AUF 2,40 (3,50) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 160 (149) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 19,50 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 25,80 (28,50) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT GRAND ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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