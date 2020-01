Die amerikanische Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents je Anteilsschein, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im Juli 2019 gab der Konzern eine Anhebung um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (45 Cents) bekannt. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 28. Februar 2020 (Record day: 3. Februar 2020). Damit werden auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...