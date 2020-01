100 Jahre Firmengeschichte - das schafft nicht jeder. Um genau zu sein: Laut Creditreform erreichen beziehungsweise überschreiten im bundesweiten Durchschnitt gerade einmal zwei Prozent aller Unternehmen dieses Alter. Mit Loeschpack ist dieser elitäre Club seit diesem Jahr um ein Mitglied reicher - was am 27. September 2019, direkt im Anschluss der Fachpack, am Firmensitz in Altendorf gefeiert wurde. Dem Anlass entsprechend war im Grunde alles, was in der Branche Rang und Namen hat, anwesend. So fanden sich unter den rund 400 Teilnehmern nicht nur der Landrat des Landkreises Bamberg, Johann Kalb, ...

