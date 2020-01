Weil 85 Prozent zur Miete wohnen, haben viele Berliner nicht vom Immobilienboom profitiert. So trügen sie möglicherweise sogar eine Mitschuld für den knappen Wohnraum, meint der Immobilienberater Sven Henkes.

Sven Henkes, 41, ist Geschäftsführer der Ziegert Bank- und Immobilienconsulting GmbH, eines Vertriebsunternehmens für Immobilien mit Sitz in Berlin. Er war vorher in leitenden Marketingpositionen bei Coca-Cola und Carlsberg tätig. Der Geschäftsleitung von Ziegert gehört er seit 2014 an. Sein Studium absolvierte er in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier und der Aston Business School in Birmingham. Er hält einen MBA der European School of Management & Technology (ESMT) Berlin.

Herr Henkes, Berlin erlebt einen gigantischen Immobilienboom, die Kaufpreise von Wohnungen sind binnen zehn Jahren um 150 Prozent gestiegen, die Mieten etwa halb so stark. Was sind die Treiber hinter der Entwicklung?Die Dynamik der Stadt ist beeindruckend. Berlin wird immer beliebter. Dass jetzt noch ein zukunftsträchtiges Unternehmen wie der E-Auto-Hersteller Tesla auf die Region setzt, zeigt diese Stärke. Hauptgrund für den Immobilienboom ist daher - neben dem Zinsverfall, der Kredite günstiger macht - das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Es gibt schlicht zu wenige Wohnungen, um die große Nachfrage zu decken. Berlin gewinnt seit Jahren kräftig an Einwohnern dazu.

Die Mieten in Berlin sind stark gestiegen. Viele Berliner haben Probleme, sie aufzubringen. Nun will die Landesregierung mit einem Mietendeckel dagegen vorgehen. Er könnte schon in Kürze endgültig beschlossen werden. Bestandsmieten müssen dann teilweise sogar gesenkt werden. Mit welcher Wirkung rechnen Sie?Wichtig wäre es für Berlin, mehr Angebot an Wohnraum zu schaffen. Das wäre die wirklich wirksame Maßnahme, um letztlich auch die Mietsteigerungen zu begrenzen. Der Mietendeckel aber schafft genau das nicht. Zwar ist der Neubau vorerst vom Mietendeckel ausgenommen. Aber was ist in fünf Jahren? Die Ungewissheit und die falschen Regulierungen senken den Ansporn, weitere Neubauprojekte zur Vermietung zu planen. Auch wenn heruntergekommener Wohnraum grundsaniert wird, zählt das gemäß des aktuellen Gesetzesentwurfes nicht als Neubau. Früher hingegen wurden grundlegende Sanierungen als Neubau behandelt. Damit wird wegen des Mietendeckels in Berlin sehr viel weniger saniert werden. Denn künftig ist es kaum noch möglich, die Kosten auf Mieter umzulegen. Sanierungen rechnen sich dann nicht mehr, Wohnungen werden verfallen und die Berliner leben darin.

Beobachten Sie schon Reaktionen auf den Mietendeckel?Die Anzahl an Transaktionen geht runter, die Preise steigen aber weiter. Das ist besonders absurd an dieser Regulierung. Sie kann den Immobilienboom eben nicht stoppen. Auch eine rot-rot-grüne Landesregierung kann Marktgesetze nicht einfach außer Kraft setzen. Das Angebot wird also knapper, wenn weniger gebaut wird. Die Nachfrage jedoch ...

