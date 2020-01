Die Gemeinschaftswährung wird am Donnerstag nahezu zum gleichen Kurs gehandelt wie am Vortag. Konjunkturdaten aus den USA könnten neue Impulse liefern.

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine am Vortag erzielten Gewinne weitgehend halten können. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 US-Dollar und damit kaum weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

