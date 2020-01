Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Bremen (pts010/16.01.2020/10:10) - "Ein vielfältiges und nachhaltiges Quartier voller Leben" - so steht es auf der Titelseite der Bewerbung der Vier Quartier GmbH & Co. KG, an der vier Bremer Projektentwickler beteiligt sind: Gebrüder Rausch, Interhomes AG, Specht Gruppe und STEFESpro. Alle haben ihren Firmensitz in der Hansestadt und freuen sich, den Zuschlag für das erste größere Wohnungsbaugebiet im Neuen Hulsberg-Viertel zwischen St.-Jürgen-Straße und Am Schwarzen Meer bekommen zu haben. Es handelt sich hierbei um eines der spannendsten Bremer Bauprojekte in bester Lage.



Am 15. Januar 2020 wurde der Kaufvertrag für das St.-Jürgen-Quartier beurkundet. Verkäufer sind die Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG (GEG) und die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo). Es handelt sich um den vierten Grundstücksverkauf, den die GEG im Rahmen der Entwicklung des Neuen Hulsberg-Viertels durchführt. Über die Höhe des Grundstückskaufpreises ist zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



Dringend notwendiger bezahlbarer Wohnraum in zentraler Lage



Bürgermeisterin Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, dankt den Investoren für ihren Einsatz: "Bremen bekommt hier in zentraler Lage 300 barrierefreie Wohnungen, wovon 30 Prozent gefördert sind. Das ist angesichts der angespannten Wohnungslage in Bremen ein wichtiger Baustein. Zudem freue ich mich, jetzt die Ergebnisse der sehr umfangreichen und vorbildlichen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sehen zu können. Hier haben alle Teilnehmenden Beteiligungskultur neu definiert."



Neunmonatiges Verkaufsverfahren



Florian Kommer, Geschäftsführer der GEG, äußert sich sehr erfreut zum Vertragsabschluss: "Das war keine leichte Geburt: Wir haben in einem neunmonatigem Bieterverfahren zahlreichen Marktteilnehmern sehr viel abverlangt und zum Teil wirklich sehr, sehr gute Konzepte erhalten. Die Vier Quartier GmbH & Co. KG hat als Bieter aber das mit Abstand beste Gesamtkonzept vorgelegt. Für die Entwicklung des Neuen Hulsberg-Viertels ist das ein echter Segen: Wir werden ein Quartier im Quartier bekommen, das in den Wohnangeboten, in der sozialen Durchmischung und Vielfältigkeit und auch in der Architektur Maßstäbe setzen wird - da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte an dieser Stelle aber auch allen anderen Bietern danken. Da wurde viel Zeit, Ideenreichtum und Arbeit in die Gebote investiert. Ich weiß, dass das für die unterlegenen Bieter immer eine herbe Enttäuschung ist. Aber ich möchte alle ermutigen, ihre Kreativität und Professionalität vielleicht bei einem nächsten Verkaufsverfahren in die Waagschale zu werfen. Wir haben in den kommenden Jahren noch viel vor!"



Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich auf eine Interessentenliste für Wohnungen setzen zu lassen, gibt es unter: https://www.stjuergenquartier.de



Die Vier Quartier GmbH & Co.KG Die Vier Quartier GmbH & Co. KG hat sich für die Entwicklung und Realisierung des entstehenden St.-Jürgen-Quartiers gebildet und besteht aus den vier folgenden Projektpartnern:



Seit über 35 Jahren ist Gebrüder Rausch erfolgreich als Bauträger in Bremen tätig. Solider und hochwertigen Neubau von Wohnimmobilien, sowohl in "alten Quartieren" und gewachsenen Stadtteilen, als auch in Neubaugebieten gehören zum Portfolio, das auch die Planung von passenden Wegen und Außenanlagen umfasst.



Die Interhomes AG aus Bremen startete 1968 mit den ersten Reihenhäusern für das kleine Portemonnaie und ist seitdem zu einem der großen, bundesweit tätigen Wohnbauträger und Projektentwickler gewachsen. Mit rund 200 Mitarbeitern werden 300 bis 400 Wohneinheiten in ca. 30 Bauprojekten pro Jahr realisiert.



Die Specht Gruppe aus Bremen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Rolf Specht ist seit 1988 als Projektentwickler und Bauträger am Markt und hat bereits mehr als 100 Pflegeimmobilien realisiert. Zur Unternehmensgruppe gehören außerdem die Reha-Klinik am Sendesaal, der Weser Pflegedienst als auch rund 600 Senioren-Wohnungen in Bremen und Niedersachsen.



STEFESpro aus Bremen ist der Projektentwickler der STEFESgruppe und entwickelt sowohl ungewöhnliche als auch erfolgreiche Immobilienprojekte. Das Spezialgebiet liegt im Bereich der Sanierung und Nutzung von Bestandsimmobilien, insbesondere im denkmalgeschützten Bereich.



