Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und China beflügelt auch den Ölpreis. Die Unterzeichnung des Handelsabkommens weckt Hoffnungen.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge vom Vortag weitgehend ausgeglichen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,50 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 47 Cent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...