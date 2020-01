Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC (Civil Aviation Administration of China) hat FACC die Zulassung als Wartungsbetrieb nach Part 145 erteilt. FACC darf nun Wartungsarbeiten an Komponenten und Systemen durchführen, welche unter chinesischer Registrierung operieren. In Österreich gibt es neben FACC nur ein weiteres Unternehmen, das über eine CAAC Part-145-Zulassung verfügt.

