Seit rund einer Woche befindet sich die Aktie von Royal Dutch Shell in einem tendenziellen Abwärtstrend: Rund drei Prozent haben die Anteilsscheine des Energiekonzerns seitdem auf aktuell gut 26,50 Euro abgegeben. Eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg vom Dienstag für die Shell-Aktie änderte daran zunächst nichts. Nach einem schwächeren Jahr für die wichtigsten Ölkonzerne erscheine nun Licht am Ende des Tunnels, hieß es in der Studie. Dass Öl ohnehin nicht weiter das alleine beherrschende ... (Achim Graf)

