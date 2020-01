Der neue Chef des größten bankenunabhängigen Edelmetallhändlers eckt mit drastischen Äußerungen in der Branche an - und er muss interne Abgänge verkraften.

Für 2020 sieht Markus Krall schwarz. Der neue Chef des Edelmetallhändlers Degussa ist überzeugt, dass die Euro-Zone noch in diesem Jahr von einer schweren Rezession heimgesucht wird.

Zunächst werden seiner Meinung nach die Banken kippen, weil sie massenhaft Kredite an "Zombieunternehmen" vergeben haben, die nur noch durch Minuszinsen am Leben gehalten werden. Um die Banken zu retten, verschulden sich die Euroländer weiter - und unweigerlich folgen Staatsbankrotte, der Bruch des Euros und Hyperinflation.

Szenarien wie diese hat Krall zuletzt bei Vorträgen, in Interviews sowie als Autor von Büchern wie "Der Crash ist da", "Der Draghi-Crash" oder "Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen" vielfach beschrieben. Und seit September 2019 verkauft er als Chef des größten bankenunabhängigen Edelmetallhändlers den aus seiner Sicht geeigneten Schutz: Gold.

Autoren von Crash-Büchern haben aktuell Hochkonjunktur. Ihre Werke stehen seit Monaten auf den oberen Plätzen der Bestseller-Listen, allen Börsenrekorden zum Trotz. Doch immer öfter schlägt den Crash-Propheten auch Kritik entgegen. So lieferte sich DIW-Chef Marcel Fratzscher kürzlich einen öffentlichen Schlagabtausch mit Marc Friedrich, Co-Autor von "Der größte Crash aller Zeiten" in der Talkshow von Maybrit Illner.

Besonders kritisch sehen es Finanz-Experten wie Ali Masarwah vom Fondsanalysehaus Morningstar, wenn die Crash-Prophezeiungen mit handfesten ökonomischen Interessen verknüpft sind, etwa dem Vertrieb von spezialisierten Fonds oder anderen Finanzprodukten. Und so birgt auch die Strategie des neuen Degussa-Chefs Krall Risiken.

Auch in der Edelmetallbranche selbst wächst die Kritik an Marktteilnehmern, die bei Anlegern die Angst vor dem Crash schüren. So sagt etwa York Tetzlaff, Chef der Fachvereinigung Edelmetalle: "In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten gehen die Meinungen zur zukünftigen Entwicklung schon immer weit auseinander. Auch Extremszenarien gehören dazu. Angstmacherei eher nicht." Tetzlaff stellt klar: Panikmache "entspricht nicht der Haltung des Bundesverbandes der deutschen Edelmetallwirtschaft. Edelmetalle sind aber in jedem Fall ein sicherer Hafen, und das wird auch immer so bleiben."

Auch Hans-Günter Ritter, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus, sagt: "Als Technologieunternehmen sehen wir derzeit Risiken, aber auch viele Chancen, die sich durch Digitalisierung und Innovationen ergeben." Ritter unterstreicht: "An Weltuntergangsszenarien glauben wir nicht."

Hochkarätige Abgänge

Der Degussa-Chef muss jedoch nicht nur mit Gegenwind aus der Branche umgehen. Er muss nach Handelsblatt-Informationen auch hochkarätige interne Abgänge verkraften. Mit Oliver Heuschuch, Leiter des Edelmetallhandels und Co-Geschäftsführer Raphael Scherer sind gleich zwei Top-Manager kürzlich ausgeschieden. Weder die Manager noch Krall wollten sich zu den Personalien äußern. Mit Scherer und Heuschuch verlassen zwei ausgewiesene ...

