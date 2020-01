Steigern will sich der auf den Privatmarkt spezialisierte Vermögensverwalter künftig vor allem auch in den USA.Erstmals konnten die verwalteten Vermögen auf über 80 Milliarden Euro gesteigert werden: Konkret waren es Ende Dezember 83,8 Milliarden Euro nach 79,8 Milliarden Ende Juni. Dazu trugen Kapitalzusagen in der Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...