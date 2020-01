Die Bundeskanzlerin sieht bei den Spannungen im Verhältnis zu den USA nicht nur strukturelle Gründe, sondern auch handelnde Personen, die damit zusammenhängen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Interesse Deutschlands und Europas an guten Beziehungen zu den USA hervorgehoben. Das Bewusstsein für dieses Interesse sei gewachsen, sagte Merkel der "Financial Times" (Donnerstag). "Umgekehrt hat die Notwendigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, an der Seite Europas zu sein, eher abgenommen. Insofern liegen die Beziehungen in unserem Interesse. Und wenn es in unserem Interesse liegt, dann müssen wir natürlich auch unsere Beiträge dazu ...

