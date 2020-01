TUI will wachsen. Das wurde erst jüngst deutlich, als der Touristikkonzern ankündigte, dass TUI fly zum Winter 2020 erstmals eine eigene Langstrecke startet und dafür zwei Boeing 787-8 Dreamliner am Düsseldorfer Airport stationieren wird. Von dort aus geht es künftig in Eigenregie zu den jeweiligen TUI-Hotelangeboten in die Dominikanische Republik und Mexiko. Doch auch die konzerneigenen Kreuzfahrtangebote in der Karibik sollen so direkt angeflogen werden. Es könnten in Zukunft sogar noch ein paar ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...