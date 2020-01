MorphoSys -0.04% RaketenTrading (GOFISH): Der Trade lief ebenfalls nicht. Verlust wird begrenzt. Wir warten auf chancen (16.01. 13:39) >> mehr comments zu MorphoSys: www.boerse-social.com/launch/aktie/morphosys_ag Wirecard 5.73% riu (RIU2013): Mit ca. 13 Prozent Plus haben wir heute Teilverkäufe in Wirecard getätigt. Mit der Restposition könnte man noch auf den großen Shortsqueeze hoffen (16.01. 13:30) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard Bechtle -0.11% HeideBauer (ZALAKT01): In Bechtle wurde aufgrund des guten Momentums investiert. (16.01. 13:24) >> mehr comments zu Bechtle: www.boerse-social.com/launch/aktie/bechtle_ag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...