mit dem 2018/19er Geschäftsbericht hat die All for One Group (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) die vorläufigen Zahlen bestätigt: Der Umsatz (€ 359,2 Mio.; +8%) übertraf die Guidance und unsere (alte) Erwartung, das EBIT [€ 12,6 Mio. bzw. (bereinigt) € 19,8 Mio.] lag im Rahmen. Das abgelaufene Geschäftsjahr stand im Zeichen des Abschlusses der Initialisierungsphase der Strategieoffensive - verbunden mit Einmalkosten von rd. € 7 Mio. Nun rückt das operative Ergebnis stärker in den Fokus. ...

