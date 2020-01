Die Fabasoft -Tochter Mindbreeze, Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Wissensmanagement, und Booz Allen Hamilton, stellen für das "Center for Drug Evaluation and Research (CDER)" eine semantische Wissensmanagementlösung (Insight Engine) bereit. Dazu wurde im Oktober 2019 die intelligente Lösung Mindbreeze InSpire als zentraler Baustein für den Arzneimittelzulassungsprozess erfolgreich eingeführt. Mindbreeze InSpire unterstützt die Mitarbeiter der FDA bei der effizienten Abwicklung des Arzneimittelzulassungsprozesses, indem die Lösung über 150 Millionen Einreichungsdokumente, Rezensionen und Mitteilungen in einer Benutzeroberfläche zusammenführt und konsolidiert als Wissensbasis zur Verfügung stellt ....

