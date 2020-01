Die in den direct Markets gelistete Aktie der Signature AG ist um 70 (!) Prozent gestiegen. Dies nach gutem Zahlenwerk der Tochter Capital Lounge: Umsatzsteigerung um 185 Prozent auf 878.069 Euro, Vervielfachung des Vorsteuergewinns auf mehr als 300.000 Euro, ein Aktienrückkaufprogramm in Vorbereitung sowie die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie geplant. Vor dem 70-Prozent-Anstieg lag die Dividendenrendite bei 13 Prozent ... (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)

