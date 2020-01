Nach der Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China geraten die Anleger an der Wall Street in Kauflaune. Auch Bankenbilanzen stützen.

Die Hochstimmung an den US-Börsen hält an. Beflügelt vom ersten Teil-Abkommen im Handelsstreit mit China und von guten Firmenbilanzen erklommen die Aktienindizes am Donnerstag frische Rekordhochs.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,3 Prozent auf 29.204 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent zu und sprang erstmals über die Marke von 3300 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 9323 Punkte.

Nach der Unterschrift unter ...

