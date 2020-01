Der Staatsphilosoph Niccolò Machiavelli gilt als Urvater der Machttheorie - und Meister der rauen Führungsmethoden. Für das Leben in agilen Organisationen lässt sich von ihm dennoch einiges lernen.

Auch wenn die historischen Belege dafür fehlen: Es muss den Renaissancedenker Niccolò Machiavelli zweimal gegeben haben. Anders lässt sich kaum erklären, warum sich sein Ruf und seine tatsächlichen Werke so sehr voneinander unterscheiden. Hier der von Machtgier besessene Unmensch, dem jede Moral als Ballast gilt. Dort der Taktiker, der die Umgangsformen seiner Zeit kennt und sie für den Erfolg wohlmeinender Fürsten einsetzt. Hier der Namensgeber einer psychiatrischen Diagnose, dort der Staatsphilosoph, dessen Wort bis heute nachhallt.

Wer von Machiavelli heute lernen will, muss ihn also beim Wort nehmen und die Umstände seines Werks "Der Fürst" bedenken. Es ist Machiavellis Bewerbungsschrift um eine Beraterrolle bei den von ihm bewunderten Medici-Fürsten. Seine Ratschläge setzen deshalb gute Absichten voraus. Er schildert, wie der gute Fürst Macht erlangen und diese sichern kann. Auch Manager sollten sie dementsprechend verstehen.

Harte Schnitte am Anfang

"Der, welcher einen Staat an sich reißen will", so Machiavelli, solle "alle notwendigen Gewalttaten vorher bedenken und auf einen Schlag ausführen, um nicht jeden Tag wieder anfangen zu müssen." Aufs Management der Gegenwart gemünzt lässt sich ein durchaus kluger Tipp ableiten: Wenn harte Einschnitte nötig sind, so kommuniziere man sie lieber frühzeitig und vollständig. Sonst zersetzt die Ungewissheit, betroffene Teams von innen.

Für klare Verhältnisse ...

