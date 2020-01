Der kanadische Konzern kappt seine Gewinnprognose drastisch. Seine Beteiligung am A220-Programm stellt Bombardier nun auf den Prüfstand.

Probleme mit Eisenbahnprojekten und ein Fragezeichen hinter der Beteiligung am Airbus A220: Der kanadische Flugzeug- und Zug-Hersteller Bombardier hat mit negativen Nachrichten seine Aktionäre aufgeschreckt. Das Unternehmen aus Montreal dampfte am Donnerstag seine Gewinnprognose um fast die Hälfte auf 400 (bisher: 700 bis 800) Millionen Dollar vor Zinsen und Steuern ein.

Die Aktie brach daraufhin an der Börse Toronto um 38 Prozent ein - so stark wie noch nie an einem Tag. Womöglich werde zudem eine Abschreibung auf das Gemeinschaftsunternehmen fällig, das für das kleinste Airbus-Flugzeug verantwortlich zeichnet, hieß es in der Mitteilung. Bombardier überprüfe seine "andauernde Beteiligung an dem Projekt".

Der europäische Flugzeugbauer hatte vor zwei Jahren die Mehrheit an dem A220-Programm übernommen, ...

