Wer den deutschen Aktienmarkt ausschließlich auf den DAX reduziert, kommt nicht umhin, dass dieser mit der dynamischen Wall Street nicht mithalten kann. Einzig in puncto Dividendenrenditen findet man aktuell ganz brauchbare Anlagealternativen. Doch in der zweiten und dritten Kursreihe gibt es durchaus die eine oder andere Wachstumsperle, die Sie sich einmal näher anschauen sollten. So profitiert beispielsweise HelloFresh vom Trend, sich ausgewogene Ernährung und Kochideen am besten zusammen ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...