Jetzt, wo Teil eins des Handelsabkommens zwischen den USA und China beschlossen und verkündet wurde, konzentriert sich die Börse darauf, wie genau das Vereinbarte umgesetzt wird. Eine neue Eskalation in dem nun schon zwei Jahre andauernden Konflikt ist zwar weiterhin nicht unmöglich, sie ist aber unwahrscheinlicher geworden. Das beruhigt die Anleger und lässt die Wall Street in der drittruhigsten Marktphase seit 50 Jahren verharren. Der S&P 500 Index schwankte seit Mitte Oktober an einem Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...