Die Commerzbank will sich von ihrer polnischen Tochter mBank trennen. Ein Geldhaus will sich nicht mehr in das Bietergefecht einmischen.

Das österreichische Geldhaus Erste Group steigt nicht ins Rennen um die zum Verkauf stehende polnische Tochter der Commerzbank ein. Der Vorstand habe beschlossen, kein unverbindliches Angebot für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...