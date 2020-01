Die Anleger an Europas Börsen haben am Donnerstag erneut keine großen Sprünge gewagt. Bereits im asiatischen Geschäft hatten die Anleger kaum auf die Unterzeichnung des Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert, das Abkommen blieb ohne größere Überraschungen und ändert an vielen Grundsatzfragen wenig. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,1% Punkte vor, ebenso der CAC 40 , der deutsche Dax schloss nahezu unverändert und der FTSE 100 fiel um 0,4%, hauptsächlich ausgelöst durch einen Kursrutsch bei Pearson. Der britische Medienkonzern hatte einen weiteren Rückgang der US-Nachfrage prognostiziert und musste 8,9% abgeben. Bei den Sektoren hatten die Energieversorger die Nase vorn und konnten sich um 1,0% ...

