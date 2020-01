Nestlé hat Investitionen von bis zu 2 Mrd. CHF angekündigt, um Verpackungen aus Neuplastik zunehmend durch solche aus lebensmittelverträglichen recycelten Kunststoffen zu ersetzen und die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen zu beschleunigen. Basierend auf Nestlés Verpflichtung von 2018, 100 Prozent ihrer Verpackungen bis 2025 recyclingfähig oder wiederverwendbar zu machen, reduziert das Unternehmen seinen Bedarf an Neuplastik in derselben Zeitspanne um ein Drittel. Zudem arbeitet Nestlé gemeinsam mit Dritten auf das Ziel hin, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und Meere, Seen und Flüsse ...

