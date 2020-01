Deutschlands größte Sportkonzerne Adidas und Puma folgen riskanten Marketing-Strategien: Sie suchen die Nähe zu US-Popstars wie Beyoncé und Jay-Z - damit droht ihren Marken die Verwässerung.

Vor einigen Wochen verschlug es den Hip-Hop-Milliardär Jay-Z aus New York nach Herzogenaurach. Der Multiunternehmer stattete Puma einen Besuch ab. Der 50-Jährige ließ den Blick vom Dach des Hauptquartiers über Wiesen, Felder und die nahe Bundesstraße schweifen; nicht weit entfernt liegen die Gebäude des Puma-Konkurrenten Adidas.

Wenn es Jay-Z, der Puma-Chef Björn Gulden berät und Anteile am Sportkonzern hält, das nächste Mal nach Franken zieht, kann seine Frau zugleich ein paar Türen weiter vorstellig werden: Popstar Beyoncé arbeitet jetzt für die Konkurrenz.

Die Sängerin, die mehr als 100 Millionen Platten verkauft hat, bietet zusammen mit Adidas unter dem Kollektionsnamen "Ivy Park" Sneaker, Trainingsanzüge und Schmuck feil.

Es ist eine kuriose Konstellation: Ein Pop-Promi-Paar, das mit zwei der weltweit bekanntesten, von verfeindeten Brüdern gegründeten Marken zusammenarbeitet - so etwas hat es in der an bunten Geschichten nicht eben armen Sportindustrie noch nie gegeben. Die Lokalrivalen binden sich in erstaunlichem Gleichschritt an das wohl mächtigste Paar der globalen Entertainmentbranche - ein Schachzug mit Tücken.Beiden Konzernen geht es glänzend. Der Aktienkurs von Adidas übersprang Anfang Januar erstmals die Marke von 300 Euro - und was den Umsatz anbelangt, steuern sowohl Adidas als auch Puma Rekordwerte an. Aber was, wenn die Stars die Marke überstrahlen? Was, wenn die Liaison schneller endet als geplant? Und was, wenn es Skandale geben sollte? "Es besteht das Risiko, dass Beyoncé Adidas in den Schatten stellt", sagt Peter Mahrer, langjähriger Branchenmanager und Ex-Europachef von Under Armour, und: "Wenn die Marke ihren Zweck erfüllt hat, sucht der Star sich womöglich eine neue Plattform."

Die Unternehmen aus Herzogenaurach haben gemischte Erfahrungen gemacht. Denn tatsächlich hat sich das Verhältnis zwischen Sportkonzernen und ihren Werbeikonen spürbar verändert. Früher nahmen die Sportmarken ausschließlich populäre Kicker und Athleten unter Vertrag. Heute sind die Grenzen zwischen Profisport und Unterhaltungsbranche fließend. Besonders die Musikindustrie ist für Adidas und Co. attraktiv, weil sie immer neue Gesichter und frischen Gesprächsstoff liefert.

Die New Yorker Rapper von Run DMC besorgten mit ihrer Single "My Adidas" 1986 den Startschuss: Hunderte Fans schwenkten auf Konzerten ihre Adidas-Klamotten und Schuhe, wann immer der Hit angestimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...