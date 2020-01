Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert härtere Strafen für unehrliche Unternehmen, eine Frauenquote für Vorstände, mehr Schutz für Reisende - und rät den Soli-Klägern, sich das Geld lieber zu sparen.

Frau Lambrecht, wie finden Sie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier?Herr Altmaier ist ein geschätzter Kollege, mit dem ich kritisch-konstruktiv zusammenarbeite. Und mit dem ich bald zum Essen verabredet bin.

Das klingt nett. Wir dachten, er sei Ihr größter Rivale im Kabinett. Wie kommen Sie denn darauf?

Er blockiert Ihren Gesetzentwurf für ein Unternehmenssanktionsrecht. Sie können sich mit ihm nicht darauf einigen, wie ausführlich internationale Konzerne ihre Gewinne ausweisen sollen. Und sie streiten über den Solidaritätszuschlag. Wir haben einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Das ist normal. Ich achte darauf, welche Folgen Entscheidungen für Verbraucher haben. Das heißt aber nicht, dass mir die Folgen für Firmen egal wären.

Sie wollen Unternehmen ziemlich hart bestrafen und fordern bei Vergehen wie Betrug Bußgelder von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes.Ich möchte damit den ganz überwiegenden Teil der ehrlichen Unternehmer schützen, die sich an Recht und Gesetz halten. Es ist inakzeptabel, dass sich einzelne Firmen durch Bestechung oder Manipulation unlautere Wettbewerbsvorteile verschaffen. Woran denken Sie?Nehmen Sie die Umetikettierung von Gammelfleisch. Es gibt wohl keinen Mitarbeiter, der morgens aufsteht und sich aus eigenem Antrieb sagt: "Heute will ich verdorbenes Fleisch als frische Ware ausweisen!" Die Initiative hierfür kommt ja in der Realität von einem Vorgesetzten oder der Firma. Also muss man prüfen, ob sie ihre Mitarbeiter zum Betrug gedrängt oder solche Taten zumindest stillschweigend gebilligt hat. Und sie gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen. Die Verantwortung hierfür darf nicht auf die einfachen Mitarbeiter abgewälzt werden.

Warum sind die Wirtschaftsvertreter dann der gleichen Meinung wie Herr Altmaier und fordern ein weniger hartes Sanktionsrecht?Sind sie doch gar nicht. Ich bekomme viel Unterstützung von Unternehmern. Die halten sehr viel vom Prinzip "Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein".

Wirklich? Die Wirtschaftsverbände laufen doch Sturm gegen das Unternehmenssanktionsgesetz.Sagen wir es so: Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass Berliner Verbandsvertreter solche Regelverstöße noch immer für Kavaliersdelikte halten. Aber für gute Argumente und konstruktive Vorschläge sind wir selbstverständlich offen

Ein Aufreger ist die Bonpflicht, die den Betrug eindämmen soll. Muss der Chef, der Kellner anweist, sie zu umgehen, künftig mit einer Strafe rechnen?Solche Vergehen können bereits jetzt verfolgt werden. Bislang entscheidet allerdings die Staatsanwaltschaft, ob sie auch gegen ein Unternehmen ermittelt oder nicht. Das Unternehmenssanktionsrecht sieht bei Straftaten künftig eine Ermittlungspflicht vor.

Rechnen Sie schon bald mit einer Einigung in der Koalition über den von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf?Ein klares Ja. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf ein Unternehmenssanktionsrecht verständigt. Kaum ein Bereich ist dort so detailliert beschrieben. Weil ich mit meinem Gesetzentwurf nicht über das hinausgehe, was im Koalitionsvertrag abgemacht wurde, gilt: Pacta sunt servanda - Verträge sind einzuhalten!Bei einem anderen Streitthema mit Herrn Altmaier halten Sie sich nicht an den Koalitionsvertrag: Sie wollen, dass multinationale Konzerne künftig offenlegen müssen, wie viel Steuern sie in jedem Land der EU zahlen. Warum?Der Koalitionsvertrag sieht sehr wohl vor, dass wir Steuerdumping, Steuerbetrug und Steuervermeidung international und in der EU bekämpfen wollen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel, für das ich mich mit Nachdruck einsetze.

Aber die Behörden verfügen doch bereits über alle notwendigen Daten. ...

