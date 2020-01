Trotz der Gewinne am deutschen Aktienmarkt: Der Dax lahmt im Vergleich zu den US-Märkten. Ein europäischer Index erreicht aber heute ein neues Rekordhoch.

Der Dax überwindet wieder die Marke von 13.500 Punkten. In der ersten Handelsstunde steigt der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf 13.524 Zählern. Damit ist die Frankfurter Benchmark nur noch rund 70 Punkte von ihrem Rekordhoch entfernt, erreicht im Januar 2018 mit 13.597 Zählern.

Sollte der Dax in den kommenden Handelstagen sein Allzeithoch nicht überwinden können, droht aus Enttäuschung zunächst eine Topbildung in Form von Gewinnmitnahmen, prognostiziert Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank.

Dann werde man dem Argument, dass der Index bereits viele positive Daten einpreist, erhöhte Bedeutung beimessen. Aber auch Halver erwartet keine größere Konsolidierung. Dazu sei die allgemeine Großwetterlage zu stabil.

Den Markt stützen die jüngsten Konjunkturdaten aus China: Das Wachstum in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft fiel 2019 zwar so gering aus wie seit fast drei Jahrzehnten nicht, es traf aber die Erwartungen der Analysten und lag in der Zielvorgabe der Regierung in Peking. Viele Experten sehen Anzeichen, dass der Boden jetzt erreicht ist.

Interessant ist ein Blick auf die Performance der Aktienmärkte in den USA und Europa. Am Donnerstag trat der Dax ebenso wie an vier Handelstagen zuvor mal wieder auf der Stelle. Er ging kaum verändert bei 13.429 Punkten aus dem Handel. Das Gleiche ereignete sich beim europäischen Auswahlindex Euro Stoxx.

Jubelstimmung herrschte hingegen an der Wall Street, wo die wichtigen Börsenbarometer auf neue Höchststände kletterten. Der breiter gefasste S&P 500-Index sprang erstmals über die Marke von 3300 Zählern.

Für gute Stimmung sorgte ein Gewinnsprung von Morgan Stanley im Schlussquartal. Zudem stiegen die Umsätze der US-Einzelhändler im Dezember den dritten Monat in Folge.

Diese unterschiedliche Entwicklung am gestrigen Handelstag bestätigt nur den Trend der vergangenen Wochen. Seit Mitte Dezember stieg beispielsweise der S&P 500 um 3,8 Prozent, während der Dax lediglich 1,12 Prozent zulegen konnte. In den vergangenen drei Monaten lag der Wertzuwachs beim US-Index bei knapp zehn Prozent, die Frankfurter Benchmark weist nur 6,3 Prozent auf.

Diese Zahlen lassen gegensätzliche Schlussfolgerungen zu. Optimisten erkennen das Nachholpotenzial bei den Kursen am deutschen Aktienmarkt. In der Vergangenheit hat der deutsche Leitindex oftmals diesen "Rückstand" aufgeholt.

Ausländische Investoren erkannten plötzlich, wie preiswert deutsche Anteilsscheine sind. Plötzlich rasante Kurssteigerungen meist am Nachmittag gepaart mit einem steigenden Euro waren die Indizien dafür.

Pessimisten fragen sich natürlich: Was passiert mit dem Dax, wenn an den überhitzten US-Börsen eine Korrektur eingeleitet wird? Wird die Frankfurter Benchmark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...