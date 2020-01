Zürich (awp) - Die Schweizer Franke Gruppe hat den britischen Vertriebshändler Sinks Things per 6. Januar 2020 übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in der Stadt Ashford werde seinen Namen beibehalten und wie bisher das gesamte Franke-Portfolio vertreiben, teilte die Gruppe am Freitag mit. Finanzielle Angaben zur Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...