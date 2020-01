16. Januar (WNM/Microsoft) - Microsoft will ab mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen als produzieren, also CO2-negativ sein. Bis 2050 will Microsoft dann den gesamten Kohlenstoff, den das Unternehmen seit seiner Gründung 1975 direkt oder durch Stromverbrauch emittiert hat, aus der Atmosphäre zurückholen. Eine neue Initiative soll Lieferanten und Kunden des Unternehmens dabei unterstützen, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Außerdem fördert Microsoft mit einem Klima-Innovationsfonds in Höhe ...

