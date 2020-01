Kaum ein Thema beschäftigt die Deutschen so sehr wie die unaufhaltsam steigenden Mieten. Eine neue Studie behauptet nun jedoch: In den meisten Kreisen sinken die Mieten in Wirklichkeit.

Es vergeht kaum ein Monat, in dem keine neue Erhebung zum Immobilienwahnsinn veröffentlicht wird. Auch wenn die einzelnen Studien sich uneins sind, um wie viel Prozent denn Mieten und Kaufpreise genau gestiegen sind und ob nun eine Blase droht oder nicht, über eins herrscht in der Regel Einigkeit: Die Preise steigen. Und zwar deutlich.

Umso überraschender wirkt eine Studie, die das Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln am Freitag veröffentlicht hat. Sie besagt, dass Wohnraum in weiten Teilen des Landes günstiger geworden sei. Konkret koste das Wohnen in 269 von 401 deutschen Kreisen heute weniger als noch 2014.

Zu diesem eher konterintuitiven Schluss kommen die Forscher freilich nicht darüber, dass sie die reine Preisentwicklung abbilden. Stattdessen beziehen sie noch einen weiteren Faktor mit ein: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...