Zürich (awp) - Die Aktien von Basilea sind am Freitag an der festeren Schweizer Börse gefragt. Verantwortlich dafür sind laut Händlern spekulative und Meinungskäufe. Die Basilea-aktien gewinnen um 11 Uhr 1,3 Prozent auf 57,80 Franken. Damit setzt der Titel seinen Aufwärtstrend fort, der dem Kurs seit Jahresanfang ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...