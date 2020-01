Die 200-Tage-Linie (blaue Linie) in Verbindung mit der Unterstützungszone um 63,70/50 US-Dollar je Barrel hat den jüngsten Ölkurs-Absturz abfangen können. Ich setzte schon etwas vorher darauf, da ich dies schon an der unteren Trendkanalbegrenzungslinie erwartete. Aber besser später als nie und so hat der Ölpreis mein Einstiegsniveau erreicht und offenbart weiteres Aufholpotenzial. Ich rechne mit einem Rücklauf in den Aufwärtstrendkanal, da auch aufgrund der Indikatorenlage ein Kursanstieg wahrscheinlicher ...

