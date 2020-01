++ Deutschland strebt bis 2038 Kohleausstieg an ++ DE30 kurz vor 2-Jahreshoch ++ Bayer-Aktie steigt, da Vergleich im Roundup-Fall möglich ist ++Die europäischen Aktien eröffneten am Dienstag höher, da die Stimmung nach dem soliden Datenpaket aus China weiterhin positiv ist. In ganz Europa sind Gewinne zu beobachten, mit Ausnahme des polnischen WIG20 (W20), der nach einem Kurseinbruch des Spieleentwicklers CD Projekt (CDR.PL) tiefer notiert. Deutschland strebt bis 2038 Kohleausstieg anDie Bundesregierung hat eine Vereinbarung ausgehandelt, die die Stromerzeugung aus Kohle bis zum Jahr 2038 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...