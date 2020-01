Noch immer reichen Investoren wegen des Abgasskandals neue Klagen ein. Worum es dabei geht, was im Streit für Anleger auf dem Spiel steht und wer jetzt noch klagen oder von den Verfahren profitieren kann.

900 Millionen Euro: Auf diese stolze Summe haben institutionelle Investoren Ende 2019 den Autokonzern Daimler verklagt. Ihr Vorwurf: Der Konzern habe Anlegern verschwiegen, dass die Abgasreinigung in manchem Mercedes wegen illegaler Abschalteinrichtungen nur auf dem Prüfstand funktioniere. Weil die Investoren das damals nicht wussten, hätten sie die Daimler-Aktie zu teuer gekauft. Daimler bestreitet, dass die Autos des Konzerns illegale Abschalteinrichtungen enthalten.

Die neuen Klagen reihen sich an zahlreiche Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Dieselskandal. Neben Autokäufern sind es vor allem Aktionäre und Anleihegläubiger, die die Autokonzerne verklagen. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren, der 2015 bei Volkswagen begann, wird die Justiz noch Jahre beschäftigen. Hier gibt es die wichtigsten Fragen rund ums Thema Diesel aus Anlegersicht.

Worum geht es?Börsennotierte Gesellschaften müssen dem Kapitalmarkt kursrelevante Insider-Informationen unverzüglich mitteilen (Ad-hoc-Pflicht). Unterlassen sie das, können Anleger, die die Wertpapiere des Unternehmens vor Bekanntwerden der verschwiegenen Information gekauft haben, Schadensersatz erstreiten. Haben sie etwa eine Aktie zu 50 Euro gekauft, die aber, wäre die Insiderinformation rechtzeitig veröffentlicht worden, nur 40 Euro gekostet hätte, können sie die Differenz vom Emittenten als Ausgleich verlangen (mehr dazu hier).

Das versuchen im Zuge des Dieselskandals derzeit nicht nur Daimler-Anteilseigner, sondern auch Aktionäre von Volkswagen. Als VW im September 2015 zugab, dass der Konzern massenhaft Autos mit manipulierten Abgaswerten verkauft hatte, krachte die Aktie dramatisch ein. Die Kläger argumentieren, VW habe bereits vor Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung am 22. September 2015 von den Manipulationen gewusst und absehen können, dass deswegen erhebliche Strafzahlungen auf das Unternehmen zukommen könnten. Entsprechend hätte VW den Kapitalmarkt darüber früher informieren müssen. VW hingegen bestreitet, dass die Manipulationen schon vor dem 22. September ad-hoc-pflichtig waren.Neben VW und Daimler sieht sich auch die Porsche SE Aktionärsklagen gegenüber. Die Holding hält die Stimmrechtsmehrheit an VW und ist ebenfalls börsennotiert. Weil die VW-Beteiligung ihr wesentlicher Vermögensgegenstand ist, hätte auch Porsche den Kapitalmarkt vor den Risiken aufgrund der manipulierten VW-Motoren warnen müssen, so die klagenden Aktionäre. Porsche argumentiert, die Holding sei von den Vorgängen bei VW nicht unmittelbar betroffen.

Welche Anleger können klagen?Nur solche, die auch einen Schaden erlitten haben. Die Kläger im VW-Fall argumentieren, VW habe spätestens 2007 gewusst, dass die Autos Abgasgrenzwerte in den USA mit legalen Mitteln nicht einhalten würden. Dies hätte VW damals schon veröffentlichen müssen. Jeder, der zwischen 2007 und dem Bekanntwerden der Affäre im September 2015 VW-Wertpapiere gekauft hat, könnte sie demnach zu teuer erworben haben.

Aktionäre gegen Autokonzerne

So ist der Stand der Dinge bei den Kapitalanleger-Musterverfahren in Sachen DieselPorscheVolkswagen*DaimlerZeitraum etwaiger Informationspflicht-verletzungMai 2014 bis September 2015**2007 bis September 2015**Juli 2012 bis Juni 2018***AktenzeichenNoch kein Aktenzeichen3 Kap 1/16Noch kein AktenzeichenZuständiges LandgerichtStuttgartBraunschweigStuttgartStatusWarten auf BGH-EntscheidVerhandlung (1. Instanz) läuft seit September 2018Warten auf Vorlagebeschluss Klage/Anmeldung noch möglich?Ansprüche ...

