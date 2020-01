Der Jahresstartwert von 3186,94 Punkten ist nach einem Ausflug nach unten nun wieder erreicht. Wien hinkt damit aber trotzdem den Weltbörsen etwas hinterher. Das wundert mich dahingehend, da im Regierungsprogramm doch eine börsefreundliche Ankündigung (KESt für langfristige Vorsorge überdenken, KöSt senken) enthalten ist. Ich glaube doch, dass so etwas der Reputation des Marktes auch international was bringen kann. Aber vielleicht glaubt man ja als gelernter Österreicher, dass das eh nicht kommt. ATX ( Akt. Indikation: 3181,80 /3182,00, 0,22%) Wie auch immer: Im Schlussquartal 2019 hatten wir drei Wanderpokale überreicht. Jener für "am längsten über dem MA200" wird noch ewig beim Verbund bleiben. Aktuell ist S Immo in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...