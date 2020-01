Mit Exor auf Ferrari und die PSA-Übernahme setzen, Albemarle ist eine Wette auf die nächste Lithiumwelle und Siltronic setzt den Halbleiter-Superzyklus fort. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Exor - Investieren mit den Agnellis

Die in den Niederlanden eingetragene Gesellschaft ist der Investmentarm der milliardenschweren italienischen Industriellendynastie Agnelli. Deren Familienholding kontrolliert 53 Prozent des Aktienkapitals. Geführt wird Exor von John Elkann, Enkel des 2003 verstorbenen Patriarchen Gianni Agnelli. Zu den größten Beteiligungen von Exor gehören der 2016 für 6,9 Milliarden Dollar vollständig erworbene Rückversicherer Partner Re, die Sportwagenschmiede Ferrari (23,9 Prozent), der Autobauer Fiat Chrysler (28,7) und der Nutzfahrzeughersteller CNH Industrial. Weitere bekannte Namen im Portfolio: der italienische Spitzenclub Juventus Turin (63,77) und das Londoner Verlagshaus The Economist Group (43,4), Herausgeber des berühmten Wochenmagazins.

Im Zuge der Fusion von Fiat Chrysler mit der französischen PSA Group diskutiert Exor gerade mit der französischen Industriellenfamilie Peugeot über einen Aktionärspakt. Ziel sei es, dem fusionierten Unternehmen Stabilität zu verleihen durch verlässliche Ankeraktionäre. Zusammen kontrollierten die beiden Autodynastien dann 22,5 Prozent am viertgrößten Autobauer der Welt.

Ein gutes Händchen bewies Exor mit seinen Investmententscheidungen in den vergangenen Jahren. Von 2009 an stieg der Nettovermögenswert des Portfolios, in Dollar gerechnet, um durchschnittlich 19,3 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Der Weltaktienindex MSCI World schaffte im gleichen Zeitraum ein jährliches Plus von 10,9 Prozent. Es könnte sich also auszahlen, mit den Agnellis zu investieren - durch den Kauf der Exor-Aktie.

Aktientipp 2: Albemarle - Wette auf die nächste Lithiumwelle

Für 540 Millionen Euro hat Autobauer BMW Lithium bestellt, um sich damit den zentralen Rohstoff für E-Autoakkus zu sichern. Das britische Kreuzfahrtunternehmen Carnival wird in diesem Jahr erstmals eines seiner Aida-Kreuzfahrtschiffe von riesigen Lithium-Ionen-Batterien antreiben lassen. In Australien haben Forscher neuartige Hochleistungsakkus entwickelt, bei denen vor allem Lithium zum Einsatz kommt. Auf absehbare Zeit wird das weiße Metall der zentrale Rohstoff für die Batterien des weltweiten Elektrobooms sein - vom E-Auto über Energiespeicher für Haus und Industrie bis hin zum Akkuschrauber.

Wieder anspringen dürfte deshalb die Aktie des Spezialchemikers Albemarle. Mit umfangreichen eigenen Vorkommen, vor allem in Chile und in Australien, und einer jährlichen Produktionskapazität von rund 125 000 Tonnen steht das Unternehmen aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina an der Spitze des Lithiummarktes. Bemerkenswert dabei: Obwohl sich die Lithiumpreise in den vergangenen zwei Jahren halbiert haben (weil verfrühte Hoffnungen auf die E-Mobilität nicht aufgingen), hat Albemarle mit umgerechnet 550 Millionen Euro 2019 einen Rekordgewinn eingefahren. Angesichts der nun sichtbareren Umsetzung der Elektromobilität sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Lithium wieder teurer wird. Wer darauf spekulieren will, für den ist Albemarle eine lukrative Adresse. Mit den weiteren Geschäftssparten (Katalysatoren, Flammschutzprodukte) erzielen die Amerikaner gute Basisgewinne, mit 49 Prozent Eigenkapitalquote sind sie solide finanziert.

Aktientipp 3: Siltronic - Der Superzyklus ist wieder da

Vor gut zwei Jahren kannte die Euphorie in der globalen Halbleiterindustrie keine Grenzen. Die Rede war von einem Superzyklus, in dem die Branche stecke. Solche Superlative signalisieren oft ungesunde Euphorie. Und tatsächlich ging es anschließend bergab. Auslöser war der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg. Besonders hart getroffen hat es Siltronic. Der Hersteller von Wafern aus hochreinem Silizium verlor an der Börse zeitweise 70 Prozent seines Wertes.

Doch der scharfe Rückgang ist in der Rückschau nur die Korrektur in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zum einen, weil Siltronic zuvor um 1200 Prozent zugelegt hatte. Entsprechend üppige Gewinne konnten Anleger einfahren. Zum anderen haben die Aktien der führenden Chiphersteller - also von Siltroncis Kundschaft - ihre Rekordjagd längst wieder aufgenommen.

Der Superzyklus könnte insofern ...

