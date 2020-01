Das verarbeitende Gewerbe hat 2019 nur noch 21,5 Prozent zur Bruttowertschöpfung beigetragen. Wirtschaftsminister Altmaier strebt eigentlich 25 Prozent an.

Rückschlag für die Industriestrategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier: Der Anteil des Verarbeitendes Gewerbes an der Bruttowertschöpfung in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit der weltweiten Finanzkrise 2009 gesunken. Er fiel auf 21,5 Prozent von 22,6 Prozent 2018, wie aus Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlagen.

Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt 2009 mit 19,7 Prozent, als die Exportnation Deutschland wegen der globalen Finanzkrise in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit rutschte. Altmaier strebt in seiner "Industriestrategie 2030" einen Anteil von 25 Prozent als "Leitwert" an.

Der Rückgang ist mit der Rezession der exportlastigen Industrie zu erklären, die 2019 unter Handelskonflikten, schwächerer Weltkonjunktur und dem Brexit-Chaos litt. Dazu trug insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie bei: Diese schrumpfte dem Ifo-Institut zufolge im vergangenen Jahr um rund neun Prozent. Der Branche machten erst der Dieselskandal und dann neue Prüfverfahren zu schaffen, schließlich belastet auch der Wandel hin zu Elektrofahrzeugen.

"Die ...

