Das mit Abstand meistgehandelte Knock-out-Produkt am Freitag an der EUWAX: Ein Call auf Nemetschek (WKN MC4RTX). In diesem Papier sind vor allem Käufer unterwegs. Die Nemetschek-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude: Die Aktie des Bausoftware-Anbieters legt um 1,5 Prozent zu und markiert damit bei 68,60 Euro ein neues Allzeithoch. Bei Optionsscheinen handeln die Stuttgarter seit Tagen ununterbrochen einen Call auf Varta (WKN MC57WZ). Auch heute sind dort in großer Mehrheit Verkäufe zu beobachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...