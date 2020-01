Nach zähen Verhandlungen wechselt die Burger-Kette den Besitzer. Die Gründer der Bäckerkette Backwerk und ein Minderheitsgesellschafter übernehmen das Kommando.

"Die Vertragsparteien sitzen zusammen, die Gespräche sind intensiv", hieß es am Vormittag noch von Seiten der externen Kommunikations- und Krisenberatung Kekst CNC, die die PR-Arbeit für die Burgerkette Hans im Glück macht. "Mehr könne zu dem Vorgang aktuell nicht gesagt werden," so ein Sprecher. Unternehmensnahe Kreise hielten es für "nicht unwahrscheinlich", dass der Verkauf der Burger-Kette schon binnen der kommenden 24 Stunden zum Abschluss kommt.

Doch dann ging alles noch schneller. Offenbar war die Not beim Verkäufer, dem Hans-im-Glück-Gründer Thomas Hirschberger, so groß, dass der Deal im Laufe des Donnerstags und der Nacht zu Freitag immer konkreter wurde. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Verhandlungskreisen. Der Verkauf von Hans im Glück hatte sich bis dahin immer wieder verzögert, weil sich der Verkäufer vorher habe entschulden müssen, hieß es weiter. Zu groß wäre sonst ein Insolvenzrisiko gewesen. Hirschberger hatte die Kette 2010 gegründet und hält 90 Prozent der Anteile über die Beteiligungsgesellschaft AML Invest. Diese wiederum gehört Hirschberger und seiner schwedischen Frau Gunilla je zur Hälfte.

Hans im Glück gilt als deutsches Erfolgsmodell in der jungen Restaurantszene. Das Unternehmen wurde als Franchise-System aufgebaut, mit rund 80 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 26 davon werden vom Unternehmen selbst betrieben, weitere 55 von Franchisenehmern. Zu diesen gehört auch Hirschberger selbst. In einer eigenen Gesellschaft hält er vier Burgergrills in Singapur und fünf in ...

