Die Steinbeis Holding hat mit Wirkung zum 1. Januar 2020 die Anteile an der B+T Plastics GmbH von der Unternehmensgruppe Bohn in Alsfeld erworben. Der PET-Recycler, der auch ein Zählzentrum für Pfandgebinde betreibt, soll künftig unter dem Namen Kruschitz Deutschland GmbH firmieren. Zusätzlich zum bisherigen Geschäftführer Sebastian Meister wurde Philipp Niehues in die Unternehmensleitung berufen, ...

